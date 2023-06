Tchad : appel des ex-politico-militaires pour une mise en application transparente de l'Accord de paix de Doha

La coordination des politico-militaires pour la défense et la mise en œuvre intégrale de l'Accord de paix de Doha a exprimé ce 5 juin 2023 sa préoccupation face aux manœuvres suspectes et malsaines du ministre de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale. Des tentatives de division des politico-militaires et de favoritisme envers une minorité ont été constatées, ce qui compromet la pleine réalisation de l'accord.



L'une des principales préoccupations concerne la mise en place de la commission chargée du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration (DDR) ainsi que des équipes de liaison. La majorité des politico-militaires ne sont pas informés de ces initiatives, car le ministre de la Réconciliation tente de les faire passer en coulisses, de manière non transparente et contraire à l'esprit de l'Accord de Doha. De plus, la formation d'un comité tripartite avec seulement quelques politico-militaires a suscité une vive émotion parmi les intéressés.



Les politico-militaires signataires de l'Accord de Paix de Doha rejettent l'idée d'être manipulés par le Ministre de la Réconciliation Nationale, car cette pratique risque de compromettre l'intégrité même de l'accord. Ils constatent avec amertume que le ministre a manifesté une certaine partialité envers certains mouvements politico-militaires lors de la mise en place des commissions. Par conséquent, ils appellent à l'implication de tous les politico-militaires signataires de l'Accord.



Face à cette situation, les politico-militaires demandent aux Conseillers Nationaux issus de leur corporation de convoquer le Ministre de la Réconciliation Nationale devant le parlement pour répondre de ses manquements et transgressions de l'Accord de Doha.



Par ailleurs, ils expriment leur gratitude envers les partenaires, la communauté internationale et l'État du Qatar pour leurs efforts et leur soutien constants en vue de la mise en œuvre intégrale de l'Accord de paix de Doha.