Tchad : application de la langue arabe littéraire, à quand une réalité ?

Historiquement, introduite en 1978 comme une langue officielle du pays, à côté du français, la langue arabe est enseignée dans les établissements primaires, secondaires et universitaires Malheureusement, l'arabe littéraire traîne encore.



Car elle n'a pas de base solide depuis l'enseignement primaire. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler de bilinguisme au Tchad. Et le pire est que ceux qui sont censés valoriser la langue arabe littéraire au Tchad en font une politique de pression pour occuper une place au sein du gouvernement, à l'exemple de Hissein Masar Hissein, qui a bien profité de son statut de défenseur de la langue arabe littéraire au Tchad.



Cette langue, comme les autres, permet de s'exprimer et de communiquer. Mais celle-ci est assimilée à une communauté. Comparaison n'est pas raison, l'arabe littéraire au Tchad fait du recul, mieux l'arabe local communément appelé arabe tchadien est parlé par plus de 60% de la population, du centre vers le nord du pays. Elle sert de langue véhiculaire dans les lieux publics et les transactions commerciales.



Aujourd'hui, la grande jeunesse s'intéresse à l'apprentissage de la langue anglaise, et le phénomène gagne du terrain. Les centres d'apprentissage de l'anglais se multiplient, ce qui constitue un véritable rempart contre l'arabe littéraire au Tchad. Même si les revendications montent au créneau.



L'on se souvient de l'applaudissement à l'égard du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno par les défenseurs de l'arabe littéraire pour son engagement dans l'application de ladite langue. Quel groupe s'insurge aujourd'hui contre la négligence de la langue arabe littéraire au Dialogue national inclusif et souverain ? En réalité, une langue ne s'impose pas, mais doit être valorisée, car c'est ce qui reste lorsqu’on a tout oublié.



Comment peut-on faire de la langue un cheval de bataille à des fins politiques ? Existe-t-il des centres d'apprentissage de la langue ? Tous ceux qui sont à la tête de la promotion de la langue arabe en font une affaire de religion. Combien de musulmans tchadiens comprennent l'arabe littéraire ? Très peu. Si tel est le cas, l'application de l'arabe littéraire au Tchad, comme langue officielle, a du chemin à faire. Alors, le bilinguisme au Tchad restera handicapé.