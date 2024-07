Tchad : appui renforcé de la Banque mondiale pour le secteur de la santé

Cette délégation, conduite par le représentant résident de la Banque Mondiale au Tchad, M. Rasit Pertev, a permis au ministre de mettre en lumière les problèmes du système de santé dans certaines zones du Tchad, tout en soulignant l'appui de la Banque Mondiale dans le secteur de la santé et les indicateurs de vaccination contre la poliomyélite au Tchad.



En effet, plusieurs sujets ont été abordés par les deux parties, notamment la crise au Soudan qui a occasionné l'arrivée de nombreux réfugiés vers l'est du Tchad et les risques sanitaires. Étant donné que le Tchad se trouve à la croisée des chemins des États infectés, le déplacement de la population est un facteur pouvant aggraver l'évolution des maladies.



Le ministre de la Santé a également évoqué les problèmes de santé chez les femmes, comme la mortalité maternelle et infantile. « Au Tchad, chaque heure, une femme meurt en donnant la vie », a-t-il indiqué.



Dr Abdelmadjid Abderahim a cité plusieurs causes de décès chez la femme pendant l'accouchement, notamment l'hémorragie et le mariage précoce chez les jeunes filles. Il a également souligné que la Banque Mondiale a appuyé le Tchad dans plusieurs projets, tels que le projet COVID-19 et bien d'autres.



Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Dabsou Guidaoussou, a expliqué au cours de la réunion que c'est grâce à l'appui de leurs partenaires que le ministère de la Santé a pu renforcer les capacités du système de santé dans sa globalité. Il a également profité de cette occasion pour présenter le plan quinquennal du chef de l'État en matière de modernisation du système de santé d'ici 2029.



L'objectif principal de cette rencontre était d'échanger avec les partenaires sur les besoins en appui financier du plan sectoriel afin de pouvoir répondre à la crise de l'est du Tchad et de développer le système de santé pour réduire la mortalité maternelle et infantile.



La directrice régionale de la Banque Mondiale, Mme Trina Haque, a donné des explications sur les risques de mariage précoce. Elle sollicite donc l'implication des leaders religieux et des chefs coutumiers pour la sensibilisation de la population afin de réduire le mariage précoce.



L'équipe de la Banque Mondiale a exprimé toute sa gratitude au ministre de la Santé Publique et à son équipe pour cet échange fructueux. Elle se dit favorable à accompagner le Tchad dans la modernisation et le renforcement des capacités du système de santé.



Enfin, le Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a remis un document du Plan National du Développement Sanitaire (PNDS) à la délégation conduite par le représentant résident de la Banque Mondiale.