Tchad : après Massakory, le président va se rendre à Massenya

La ville de Massenya constitue la deuxième étape du déplacement du chef de l'État dans la province du Hadjer Lamis, après Massakory. Il est attendu ce mercredi dans la "capitale" du royaume du Baguirmi et lieu de résidence du Mbang.



Le Président de la République Idriss Déby fait le déplacement en province "pour s’enquérir de l’évolution de certains chantiers et au besoin donner des instructions pour l’accélération d’autres au grand bénéfice de la population de cette province, l’une de plus grandes du pays", explique la Présidence.



"Il est plus qu'important pour moi de sortir de temps en temps à l'intérieur du pays, au fin fond du pays, pour toucher les réalités par moi même. Je l'ai souvent fait et je continuerai à le faire puisque je crois que j'ai été toujours un homme de terrain et je continuerai à être un homme de terrain si Dieu le veut", justifie le président Idriss Déby.