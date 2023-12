Tchad : après le Oui du référendum, le MPS invite à la décrispation du climat social

Dans un communiqué de presse rendu public le 28 décembre 2023, et à la suite du résultat définitif du référendum constitutionnel confirmant la victoire du OUI annoncé la CONOREC le 24 décembre 2023, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), invite l'ensemble des forces politiques et sociales du pays à se projeter résolument vers l’avenir.



« Cette brillante victoire n’est pas celle d’un camp sur un autre. C’est le Tchad qui triomphe grâce à la vitalité de sa démocratie plurielle qui se consolide au fil du temps », peut-on lire.



A présent, il est question d’aborder les prochaines étapes de la Transition et gagner le challenge du retour à l'ordre constitutionnel. A cet cette occasion, le MPS demande au gouvernement à tout mettre en œuvre pour le respect du calendrier des élections générales, conformément aux pertinentes résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain.



Pour le MPS, parmi les préoccupations prioritaires, figure en bonne place la décrispation du climat social dans le secteur de l'éducation et de l’enseignement supérieur, ceci à travers « un dialogue franc et constructif entre le gouvernement et les partenaires sociaux ».



Enfin, le MPS félicite le président de Transition pour la neutralité dont il a fait montre durant le processus d'organisation, du déroulement et de proclamation des résultats définitifs du scrutin référendaire.