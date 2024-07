Tchad : après les violences dans la Nya-Pendé, le gouverneur du Logone Oriental donne des consignes fermes

Suite aux évènements malheureux qu’a connus le département de la Nya-Pendé, avec 6 décès dont 4 à Goré et 02 à Bendja, le gouverneur du Logone Oriental, Toké Dady a fait le déplacement de Goré ce jeudi 04 juillet 2024.



L’objectif était de faire un état des lieux, en situant les responsabilités de chacun dans ces tristes évènements. Il a eu, de prime à bord, une rencontre avec les forces de défense et de sécurité de la zone, puis avec la population.



L’annonce de la suspension du préfet de la Nya-pendé Abdelkérim Tahir Ali, et l’accord d’un dernier avertissement au commandant de la compagnie de la gendarmerie et le commandant de la brigade de la surveillance territoriale de la Nya-Pendé, ont constitué l’adresse du gouverneur.



Pour lui, si l'Etat an mis les moyens conséquents à la disposition des autorités administratives et militaires, c'est pour œuvrer pour le bien-être et de la sécurité des populations et de leurs biens. Le contraire, dit-il, n'est pas admissible.



Aussi, va-t-il invité les populations de la Nya-Pendé, partant de la province, à cultiver la paix et l'amour du prochain, pour une bonne cohésion sociale. Par ailleurs, le gouverneur Toke Dady conseille les populations à éviter de se rendre justice en cas d'un problème.



Tour à tour, les différentes composantes de la Nya Pendé, à travers leurs représentants, ont exprimé leurs reconnaissances au gouverneur, pour cette décision tant attendue par les habitants de ce ressort territorial. Ils demandent au gouverneur de mettre sur pied les moyens d'accompagnement, pour permettre dorénavant à l'agriculteur de se rendre au champ, sans craintes, ainsi que l'éleveur de paître son troupeau sans peur.



Comme réponse, le gouverneur du Logone Oriental a déclaré que cela peut venir de tous, à commencer par ces deux parties. Ce, à travers la culture de l'amour et de la paix. Enfin, le gouverneur a exprimé ses condoléances les plus attristées aux parents des victimes de ces tristes événements.