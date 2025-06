Tchad : armes, drogues et gaz butane volé, six femmes au cœur d’un réseau criminel

Huit individus, dont six femmes, ont été présentés à la presse ce jeudi 26 juin 2025 à la direction générale de la Police nationale (DGPN) de Gardolé. Les huit présumés, deux hommes et six femmes, ont été interpellés après une série d’enquêtes minutieuses et de recoupements d’informations.



À la clé de cette interpellation, une saisie de produits de nuisance parmi lesquels des drogues, des boissons alcoolisées frelatées, des produits de consommation contrefaits, quelques bonbonnes de gaz butane volées, et téléphones portables. Plus préoccupant encore, deux armes à feu ont été retrouvées en possession des six femmes, soulignant une détention illégale d’armes à feu.



Une féminisation du crime qui interpelle et redessine les contours de la criminalité au Tchad. Le véhicule utilisé pour leurs déplacements, propriété d’un complice présumé, a également été saisi. Ce dernier, déjà identifié, sera poursuivi pour complicité active dans cette chaîne criminelle bien huilée. Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause ont reconnu les faits. Une activité à la fois lucrative et dangereuse qui menace la cohésion sociale et la sécurité publique.



Dans son intervention, le porte-parole de la Police nationale, le contrôleur général Paul Manga a salué la vigilance des forces de sécurité intérieure, ainsi que la collaboration de la population. Grâce à la synergie de ses forces de sécurité de proximité, le réseau a été démantelé et les contrevenants ont été arrêtés.



Pour le porte-parole de la Police, « nul n’est au-dessus de la loi, et que tous les auteurs répondront de leurs actes devant la justice. » Les huit présumés seront traduits devant la juridiction compétente pour répondre de leurs actes. Cette opération illustre une nouvelle fois l’engagement sans faille des autorités dans la lutte contre les trafics illicites.