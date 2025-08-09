Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Président de la République s'adressera à la nation ce dimanche


Alwihda Info | Par - 10 Août 2025


Le Président de la République du Tchad s'adressera à la nation ce dimanche 10 août 2025 à 20h00.


Son message sera diffusé en direct à la radio et à la télévision nationales, ainsi que sur les chaînes de télévision et de radio partenaires.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


