TCHAD
Tchad : Le Président de la République s'adressera à la nation ce dimanche
Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Août 2025
Le Président de la République du Tchad s'adressera à la nation ce dimanche 10 août 2025 à 20h00.
Son message sera diffusé en direct à la radio et à la télévision nationales, ainsi que sur les chaînes de télévision et de radio partenaires.
