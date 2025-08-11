Alwihda Info
TCHAD

Corruption au Tchad : « La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur », affirme le Chef de l’État


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Août 2025


Lors de son adresse à la nation du 10 août 2025 pour la commémoration des 65 ans de l’indépendance du Tchad, le Chef de l’État Mahamat Idriss Deby a réaffirmé sa volonté de mener une lutte sans concession contre la corruption et le détournement des deniers publics.


« Si nous voulons obtenir des résultats dans notre marche vers le développement, nous devons agir avec fermeté contre le détournement des ressources publiques. La lutte contre la corruption doit être implacable et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur », a-t-il déclaré devant la nation.



Institutions mobilisées contre la corruption

Le Président Mahamat Idriss Deby a appelé à une synergie d’action entre l’Autorité Indépendante de Lutte Contre la Corruption, la Cour des Comptes et la Justice pour mettre fin à ce fléau qui mine la confiance des citoyens dans les institutions. Il a insisté sur la nécessité d’assainir la vie publique à tous les niveaux, rappelant que la moralisation de la gestion de l’État est une condition essentielle pour atteindre les objectifs de développement fixés.



Selon le classement 2023 de Transparency International, le Tchad occupe la 167ᵉ place sur 180 pays, avec un score de 19/100 sur l’indice de perception de la corruption, bien en dessous de la moyenne mondiale de 43/100.


Des rapports nationaux soulignent que la corruption se manifeste principalement dans les marchés publics, la gestion des ressources naturelles, la fonction publique et les procédures douanières.



Le Chef de l’État a également rappelé que la mauvaise gestion des ressources publiques prive les secteurs essentiels — santé, éducation, infrastructures — de moyens indispensables. La Banque mondiale estime que le Tchad perd chaque année l’équivalent de plusieurs centaines de milliards de francs CFA en raison de la corruption et de l’inefficacité administrative.



Des mesures déjà engagées

Depuis 2024, plusieurs audits sectoriels ont été lancés, et des procédures judiciaires sont en cours contre des agents publics accusés de malversations. Le Président a promis que ces efforts se poursuivraient, avec un suivi renforcé des projets et une gestion plus rigoureuse des budgets.


