Tchad : armes et véhicule de la Police nationale volés présentés à Abéché

La présentation des armes et du véhicule de la police nationale, volés à Ndjamena le 09 juin 2022 et retrouvés à Amzoer dans le Wadi Fira, a eu lieu ce matin à Abéché.



En effet, 199 armes, 1101 munitions, 38 chargeurs de tous calibres, 43 Tokay, 3 Turaya, un colis de drogue et 29 sachets de Tramol ont étés récupérés entre les mains des malfaiteurs.



C'est la coordination des zones opérationnelles Est qui a pu patrouiller, pour opérer des fouilles systématiques, à l´intervalle de 15 jours, afin de récupérer ces armes.



La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï.