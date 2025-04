Tchad : arrestation d’Ahmat Abdallah Ahmat, cerveau d’un vaste trafic de documents de voyage à N’Djamena

Ce 9 avril 2025, l’aube n’aura jamais été aussi décisive pour les forces de sécurité intérieure. Après plusieurs mois d’investigations minutieuses entamées en janvier dernier, la traque s’est soldée par l’arrestation musclée d’un individu au cœur d’un réseau de trafic de documents de voyage à grande échelle.



Son nom, c’est Ahmat Abdallah Ahmat, un Tchadien d’une quarantaine d’années, propriétaire de l’agence de voyage Albaroqwy, devenue, selon les premières conclusions de l'enquête, le repaire d’un système frauduleux tentaculaire. Lors de son interpellation, à laquelle il a opposé une farouche résistance, les forces de sécurité intérieure ont mis la main sur une mallette au contenu aussi accablant que révélateur.



Pas moins de 105 passeports (tchadiens, soudanais et centrafricains) y ont été soigneusement dissimulés, tous appartenant à des demandeurs d’asile ou de visa. Ces derniers avaient contracté, auprès du mis en cause, un engagement allant de 3 à 4 millions de FCFA, avec un premier versement exigé de minimum un million.



Selon les documents saisis, Ahmat Abdallah Ahmat aurait déjà encaissé plus de 25 millions de FCFA. Mais ce n’est pas tout : deux armes à feu, un appareil d’enregistrement sophistiqué, ainsi que plusieurs cartes bancaires ont également été retrouvés dans ses effets personnels.



L’audience préliminaire, tenue à la Direction Générale de la Police Nationale(DGPN) N° 1 dans la foulée de l’arrestation, a permis de statuer sur la garde à vue prolongée de l’accusé. Il est désormais mis à la disposition des services d’investigation, qui poursuivent les recherches afin de localiser et interpeller ses complices.



L’arrestation d’Ahmat Abdallah Ahmat est un signal fort envoyé à ceux qui, tapis dans l’ombre, profitent des failles pour alimenter l’illusion d’un avenir ailleurs, au détriment de la loi et de la dignité humaine. Encore un exploit spectaculaire des forces de sécurité intérieure avec la collaboration de la population.