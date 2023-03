Tchad : arrestation de Kouchakbe Zoumnone, journaliste de Vision FM

Le journaliste se rendait à l'hôpital pour enquêter sur le cas d'Ouraydar Esaïe, un jeune enlevé et torturé à Kalaït, province de l'Ennedi Ouest, et amputé des deux pieds après une intervention médicale. Selon Le Visionnaire, bien qu'il ait été confronté au refus des responsables de l'hôpital de lui fournir des informations, il a pu obtenir des informations auprès d'un parent de la victime, avant d'être arrêté par les éléments de la GNNT en faction à l'entrée de l'hôpital.



L'arrestation du journaliste suscite des inquiétudes quant à la liberté de la presse et à la protection des journalistes dans le pays. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de la transparence et de la responsabilité, en particulier lorsqu'il s'agit de couvrir des affaires impliquant des violations des droits de l'homme.