Tchad : arrestation de l'ex-gouverneur Adam Noki et de responsables militaires

L'ex-gouverneur du Logone oriental, Adam Noki Charfadine et deux responsables militaires sont détenus depuis cet après-midi dans les locaux de la Section Nationale de Recherche Judiciaire (SNRJ) où ils ont été auditionnés. Ils pourraient éventuellement être transférés devant le parquet pour répondre des accusations de tirs d'armes contre le véhicule d'un avocat qui transportait ses clients relaxés par la justice de Doba le 22 mai dernier.



Les magistrats et les avocats sont en grève depuis quelques semaines. Ils exigent l'arrestation de l'ex-gouverneur du Logone oriental, du commandant de la légion de la gendarmerie, du commandant de Brigade et de ses éléments pour répondre de leurs actes présumés.