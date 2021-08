Tchad : arrestation de l'un des auteurs de l'attaque contre Abdelkerim Mahamat Charfadine

L'un des auteurs de l'attaque armée contre l'ex-directeur général des douanes et droits indirects vient d'être arrêté par les forces de la police nationale. Une deuxième personne impliquée dans l'attaque est activement recherchée, informe le commissaire principal de police Paul Manga, porte-parole de la police nationale, à Alwihda Info.



La police a également intercepté le véhicule utilisé lors de l'attaque.



Un centaine de véhicules est aperçue ce soir aux abords du domicile de Abdelkerim Mahamat Charfadine à Farcha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena.



Des jeunes hommes à bord d'un véhicule immatriculé "AP" (administration publique), avec des armes de guerre, ont attaqué Abdelkerim Mahamat Charfadine, ce mercredi à 17h15 au quartier Klemat, non loin du Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP), alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans l'un de ses domiciles situé à Klemat.



Les auteurs des tirs sont descendus du véhicule et ouvert le feu. Ils ont blessé le garde du corps. Abdelkerim Mahamat Charfadine n'a pas été touché. Il est parvenu à répliquer avec ses hommes.



Dans la réplique, les jeunes ont quitté les lieux. Ils auraient été appréhendés.