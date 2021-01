Tchad : arrestation de présumés criminels au Sila, le gouverneur félicite les forces de sécurité

Le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, a instruit mercredi aux forces de défense et de sécurité de continuer sans relâche la traque des "délinquants qui tuent des personnes et arrachent les biens de la population".



Il s'est exprimé au cours de la présentation à Goz Beida de huit présumés malfrats impliqués dans des crimes et délits. Deux auteurs présumés de l'assassinat d'un gendarme le 29 décembre 2020 figurent parmi les personnes interpellées. Une autre personne est accusée d'avoir tué une femme ainsi que deux autres personnes sur une route, tandis que les autres sont soupçonnés de trafic de drogues. Les incidents ont eu lieu dans des zones proches de Koukou, Koloye, Adde et Kodomoro.



Des stupéfiants et substances prohibées ont été également présentées par les autorités.