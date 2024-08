Tchad : arrestation des assassins de l’étudiant Nouba Adimadji au Kanem

Les assassins de l'étudiant de l'Institut Supérieur de Pétrole de Mao, NOUBA ADIMADJI PERSÉVÈRE, ont été présentés à la presse.



Ce lundi 5 août 2024, le Gouverneur de la Province du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a présidé à Mao la cérémonie de présentation des assassins de l'étudiant de l'Institut Supérieur de Pétrole de Mao, NOUBA ADIMADJI PERSÉVÈRE.



Le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï a exprimé sa satisfaction quant aux récentes arrestations des présumés auteurs de l'assassinat de Nouba Adimadji Persévère, un étudiant en deuxième année à l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, survenu dans la nuit du 17 juin 2024. Cette avancée significative témoigne de la détermination des forces de l'ordre à garantir la sécurité de tous et à lutter efficacement contre la criminalité dans la province.



Par ailleurs, dans un esprit de concertation et de coordination renforcée, le Premier Magistrat de la Province a réitéré son engagement à poursuivre les efforts visant à assurer la tranquillité et le bien-être de la population du Kanem, en accord avec les orientations du Chef de l'État.