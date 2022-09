Tchad : arrestations arbitraires et bastonnade aux alentours du siège des Transformateurs

Deux des captifs essayent de s'échapper. Ils sont très vite rattrapés, jetés violemment à terre, rossés de coups de pieds et crosses, emportés menottés dans des Toyotas. Dès lors, le contrôle devient strict. On n'a plus le droit d'aller vers le siège des Transformateurs. Ceux qui en reviennent sont soumis à un interrogatoire assez violent.



Les passants, surtout jeunes, ne doivent pas détourner le regard. Les motards "suspects" sont sommés de rebrousser chemin. Les plus obstinés essuient quelques coups de fouet.



Les riverains quant à eux, sont terrés chez eux par crainte de représailles. Les propriétaires de petits commerces des alentours ont simplement fermé. Policiers, militaires occupent momentanément leurs places. Les très rares vendeuses de cigarettes et de whisky frelaté ont ouvert au grand bonheur de quelques gendarmes qui les dissimulent dans les poches de leur treillis.



Au fur et à mesure que le temps passe, des Toyotas parties en moisson reviennent livrer leur contenu. Quelques jeunes, les mains liées, torses nus, sont descendus en attendant l'embarquement pour un probable camp de détention.