Tchad : arrêté conjoint de règlementation des entrées, sorties et circulation à N'Djamena

L'arrêté conjoint n° 36 du 6 mai 2020 porte règlementation des entrées, sorties et circulation dans la ville de N'Djamena. Il est signé par le ministre en charge de la défense, Mahamat Abali Salah, et le ministre des Infrastructures et des Transports, Abderamane Mouctar Mahamat.



L'arrêté est pris après avis du conseil scientifique.



Les entrées et sorties de personnes dans la ville de N'Djamena sont interdites pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 8 mai 2020, selon un arrêté conjoint signé aujourd'hui par le ministre en charge de la défense, et le ministre des infrastructures et des transports.



Par dérogation aux mesures édictées, il est autorisé aux :



- Véhicules transportant les marchandises et denrées alimentaires de rentrer exceptionnellement dans la ville de N'Djamena à partir de 22 heures.



- Personnes se trouvant à l'intérieur de la ville de N'Djamena de circuler dans la limite fixée par le couvre-feu à partir de 20h à 5h du matin.



- Véhicules utilitaires en circulation de respecter les normes de distanciation sociale en ne transportant qu'au maximum quatre personnes y compris le chauffeur.



Les délimitations du champ d'application d'entrées et de sorties dans la ville de N'Djamena seront fixées par décision du ministre en charge de la défense et de la sécurité.



Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Police nationale et le commandant de la Garde nationale et nomade sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.