Tchad : arrêté par erreur le 20 octobre, il échappe à Koro-Toro grâce à la carte du MPS

N’Djamena - Un innocent arrêté lors des événements du 20 octobre dernier a été sauvé de la prison de Koro-Toro grâce à sa carte du parti MPS qui se trouvait dans son sac.



Arrêté au rond-point du 10 octobre, cet homme qui préfère garder son anonymat témoigne de son jour de malheur : “je suis un boulanger. À mon retour du travail, arrivé au rond-point d'Habena, les manifestants ont barricadé le passage. J’étais obligé de prendre une autre route mais je suis tombé sur un groupe de jeunes encore. De là, les gendarmes m'ont pris avec mes pains en main. Sans me questionner, ils se sont partagés mes pains.”



“Ils nous ont conduits à l'école de Chagoua FDAR. De là, direction Diguel au CA8 (commissariat du 8ème arrondissement, Ndlr). Ils nous ont auditionné, j’ai dit que je suis un boulanger. Ils ont demandé une preuve. Malheureusement, je n’avais pas la tenue de travail ni un justificatif. Je ne sais pas vers quelle heure mais ils nous ont tous embarqué pour Koro-Toro. Au moment de l’embarquement, Dieu merci, j'ai trouvé un gendarme compréhensible qui accepté de m'écouter. Je lui ai dit je suis un diplômé sans emploi et que j'ai été formé par la Croix-Rouge, je suis aussi un enseignant vacataire et militant du Mouvement patriotique du salut (MPS). En fouillant mon sac, ils ont trouve trois cartes dont celle de MPS. Automatiquement, j’ai été écarté du groupe et libéré. C'est trop horrible ce que j'ai vu mais je remercie Dieu”, témoigne-t-il.



À tort ou à raison, cet innocent a passé un moment pénible.