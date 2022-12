Tchad : arrivée de la commission d’enquête internationale sur les événements du 20 octobre

L'audience a pour objectif de définir le cadre de travail de la commission d'enquête internationale, précise le ministère.



Selon Botelho Urbino, ambassadeur représentant spécial de la CEEAC- ECCAS en République du Tchad, les membres de la commission vont échanger avec les responsables des institutions, les personnes impliquées dans ces événements et produire un rapport qui sera soumis à la CEEAC.



Cette commission d'enquête internationale composée des Nations-Unies, de l'Union Africaine, de la CEN-SAD et bien d'autres partenaires, séjournera à N'Djamena pendant plus de 10 jours.