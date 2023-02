Tchad : assassinat d’un commandant de recherche de la gendarmerie au Tibesti

Vendredi dernier, Moussa Mahamat Tchouwou, commandant de brigade de la recherche de la gendarmerie à Zouar, a été tué dans son lieu de travail par des individus armés. Les auteurs de cet acte n'ont ni été identifiés ni arrêtés par les forces de l'ordre. La localité de Zouar est une zone quasi-de-non-droit, en raison de la présence de mines exploitées souvent clandestinement par des chercheurs d'or venus de tout le pays et des États voisins. Cette situation crée des conflits entre les différents acteurs de la zone et attire également des groupes armés, des narcotrafiquants, et des bandits armés. Les affrontements sont fréquents et font régulièrement des victimes.



Le gouvernement tchadien est sérieusement mis à rude épreuve pour restaurer l'autorité de l'État dans la région. Les mesures idoines doivent être prises pour retrouver rapidement les auteurs de cet assassinat et les traduire devant les juridictions compétentes.