Tchad : assassinat d'un homme à Pala-Erde, un voisin témoigne

Par Foka Mapagne - 11 Octobre 2020









Les auteurs de l'assassinat de Koye Tcheou Pierre ont mené leur opération à bord de motos. Ils ont ensuite disparu dans la nature.



Selon Kaoutou David, proviseur d'un lycée et habitant à Baida-Mbaila, les malfaiteurs n'ont rien emporté. Ils pourrait s'agir d'un règlement de compte sachant qu'en 2006, un enfant de la victime a été enlevé et libéré dans la forêt suite à une opération conjointe des forces de l'ordre et de la population. "Jeudi aux environs de 23 heures, j'étais couché dans ma chambre et j'écoute des cris d'alarme. Je suis sorti et on m'a fait comprendre que des malfrats sont venus et ont assassiné mon oncle. Précipitamment, nous sommes allés sur les lieux et nous avons trouvé qu'il était déjà mort. On a tenté de le ramener à l'hôpital à quelques mètres de chez lui. Selon les témoignages, les individus sont arrivés et ont foncé directement chez lui. Ils ont commencé à forcer sa porte pour entrer. Comme c'est métallique, c'était difficile. C'est comme ça qu'ils ont ouvert la porte de l'une de ses femmes, en lui intimidant que si elle crie, elle sera assassinée. Il y a en a qui surveillaient et d'autres qui continuaient à forcer les portes et les fenêtres en tirant directement sur le bâtiment. Ils ont réussi à enlever la fenêtre et on lui a tiré trois balles (une balle au niveau de la cavité thoracique, une balle au niveau de la cuisse, et une autre balle au niveau du bras). Il a succombé à ses blessures.



Comme c'est la nuit, ce n'est pas facile d'identifier les auteurs. Étant donné que ce sont des femmes qui étaient là, elles sont prises par la panique. C'était difficile de déterminer leur nombre, ainsi que leur identité.



C'était des hommes armés. Ils utilisant des armes de guerre. On a recueilli au moins 19 douilles de balles. Quelques instants plus tard, les autorités ont été informées et elles ont dépêché un détachement de la brigade de recherches de la gendarmerie qui est allé faire le constat. Ils sont rentrés vers quatre heures du matin.



Les auteurs n'ont rien emporté. C'est comme si leur objectif c'est de venir assassiner. L'hypothèse qu'on peut avancer c'est que c'est un règlement de compte puisqu'en 2006, ils sont venus enlever l'un de ses enfants et emporter une somme importante. Ils avaient aussi demandé une rançon importante. Informées de la situation, les forces de l'ordre, accompagnées de la population qui est sortie massivement, ont poursuivi les malfrats pendant deux jours et les ont rattrapé dans la forêt. Ils ont pu récupérer l'enfant. Cette fois-ci, peut-être qu'ils sont venus pour le règlement de compte. Ils n'ont rien emporté. Les quelques billets que la victime avait dans la chambre, ils ont déchiré et ils sont partis."

