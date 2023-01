Tchad : assemblée générale de l'ENDEMA, Malloum Abba Oumar reconduit à la Présidence

L'Entente pour le développement, la mutuelle et l'assistance (ENDEMA) a organisé le 28 janvier une assemblée générale extraordinaire au ministère des Affaires étrangères à N'Djamena.



Selon le président de ENDEMA, Malloum Abba Oumar, la protection de notre patrimoine culturel est une tâche immense qui doit être prise au sérieux. Il a souligné que la mission de l'ENDEMA est de fédérer un projet, écouter et échanger avec les autres structures pour mettre en place des actions stratégiques et trouver les moyens économiques pour les mettre en œuvre. Cette nouvelle mission sera difficile, exceptionnelle et intense.



Le plan de développement de l'ENDEMA vise à repenser les structures de l'Association pour qu'elles retrouvent une place plus transversale dans toutes nos actions et à accompagner notre jeunesse dans des actions en adéquation avec leurs attentes.



Les comités d'organisation saluent l'engagement des différents membres de l'Association et des organisations qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Il est également important de souligner que Malloum Abba Oumar a été reconduit dans son poste de président de l'ENDEMA.