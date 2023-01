Tchad : assemblée générale de l'UNDR à Laï sur l'importance de l'engagement politique

​Le président provincial de l'UNDR, Abdoulaye Touna Tièbeye, a défini l'engagement politique comme "une action individuelle ou de participer à une action collective dans le but de participer à la conquête du pouvoir ou de l'influencer".



Le secrétaire national, chargé de communication de l'UNDR, Laring Baou, et la conseillère nationale de transition, Micheline Moguena, étaient également présents à l'assemblée. Le président provincial de l'UNDR a exprimé sa gratitude à l'équipe nationale pour les efforts humains, matériels et financiers consentis pour l'organisation de cette assemblée générale à Laï.