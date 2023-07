Tchad : assemblée générale élective de l'Association Tabital Soukaakou Ipoulaakou

Une importante assemblée générale élective de l'Association Tabital Soukaakou Ipoulaakou (ATSI) s'est tenue au palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier, en présence des membres de la communauté administrative et coutumière. Cette cérémonie marque un moment clé pour l'association, qui cherche à renouveler son bureau exécutif.



Le président sortant, Mahmoud Ali Bello, a souligné l'engagement inlassable des membres et des organes de l'association pour promouvoir son développement. Le mandat du bureau actuel touche à sa fin, et le président a exprimé l'importance de passer le flambeau à une nouvelle équipe afin de relever les nombreux défis qui attendent l'ATSI.



Abderahim Amadou, président d'organisations, a mis en avant la vision partagée par le président de l'ATSI et tous les membres du bureau exécutif pour l'organisation de cette assemblée générale électorale. Le renouvellement du bureau vise à consolider davantage l'association et à renforcer son rôle dans la sensibilisation et la conscientisation des communautés face aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs.



Le nouveau président entrant, Mahamat Oumar Hassan, a déclaré que son équipe s'engageait à œuvrer pour une cohabitation pacifique dans le pays en général et au sein de la communauté en particulier, sans faire de distinctions. Il a rendu hommage au président sortant et à son équipe pour leur dévouement en faveur de l'association et a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités traditionnelles et administratives pour leur rôle dans cette cohabitation pacifique.



Le nouveau bureau est composé de 25 membres et a un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. L'ATSI a maintenant la responsabilité de poursuivre ses efforts en faveur du développement communautaire et de relever les défis qui se présentent pour le bien-être de sa communauté. L'union fait la force, et ensemble, ils peuvent contribuer au progrès et à l'harmonie.