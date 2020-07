Tchad : assurance obligatoire pour les marchandises, un rôle crucial mais peu respecté

Obligatoire depuis 1985



Au Tchad, le décret du 19 novembre 1985 a rendu obligatoire l'assurance des marchandises à l'importation. "Malheureusement, ces dispositions ne sont pas respectées à la lettre, cela constitue un grand danger pour la sécurité des opérateurs économiques dans leurs affaires économiques, et un manque à gagner pour le trésor public", a estimé le directeur général adjoint des douanes.



Le directeur national des assurances Nanalta Félix a précisé qu'au Tchad, nous avons trois sortes d'assurance à l'endroit des Hommes affaires et opérateurs économiques, à savoir : l'assurance sur les automobiles, l'assurance sur les biens immobiliers et l'assurance sur le transport des marchandises.



Selon lui, "si le gouvernement a obligé les opérateurs économiques à utiliser l'assurance dans leur affaires, c'est parce qu'elle permet aux importateurs de faire face à tout risque lors de l'importation de leur produits, mais aussi d'éviter la charge de responsabilité en cas de perte des marchandises."



Un coût élevé de l'assurance au Tchad



Les services des douanes sont tenus d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques de prendre conscience sur l'utilité de cette dernière pour mieux garantir leurs produits d'importation et d'exportation.



Plusieurs questions et réponses ont été posées à l'endroit des panélistes par les opérateurs économiques privés et publics, notamment sur le non respect des engagements dans certaines activités commerciales par les services des assurances et le coût élevé de l'assurance au Tchad.