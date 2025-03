Tchad : atelier de formation en entrepreneuriat, une opportunité pour 30 jeunes diplômés sans emploi

Dans le cadre de sa mission régalienne, la Fédération Nationale des Artisanats du Tchad (FENAT), en partenariat avec l’Association Bet-Al-Nadjah, a organisé un atelier de formation en entrepreneuriat, au profit de 30 jeunes diplômé sans emploi.



Cet événement se tient dans les locaux de la maison des petites initiatives et bénéficie de l’appui technique et financier de l’Association Bet-Al-Nadjah. L’objectif principal de cette formation est de permettre aux participants de mieux comprendre les démarches nécessaires à la formalisation de leurs entreprises auprès des institutions compétentes.



Elle vise également à leur offrir un accompagnement technique et financier, pour améliorer la compétitivité de leurs entreprises dans le contexte économique du Tchad.



Dans son discours de circonstance, le président de la FENAT, Mahamat Nour Hassan, a exhorté les participants à tirer pleinement profit des enseignements qui seront dispensés. « Je vous invite à travailler avec ardeur et dans le respect de vos maîtres formateurs. Ne ratez pas cette occasion précieuse pour renforcer vos connaissances et votre savoir-faire afin d’emprunter le chemin de l’entrepreneuriat », a-t-il souligné.



Mahamat Nour Hassan a également profité de l’occasion pour remercier le président de l’Association Bet-Al-Nadjah, pour son soutien financier à cet atelier. « Votre contribution est une marque de confiance et une preuve d’engagement en faveur du développement entrepreneurial de notre pays », a-t-il ajouté.



Le président de la FENAT a lancé un appel au gouvernement tchadien et aux partenaires techniques et financiers, afin de soutenir davantage l’entrepreneuriat, notamment dans les secteurs informel et non formel. Il a également invité les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour servir d’exemple et encourager d’autres jeunes à s’engager dans la voie de l’autonomie économique.



Cet atelier de formation en entrepreneuriat constitue une opportunité importante pour les jeunes diplômés sans emploi. En leur fournissant les outils nécessaires pour la création et la formalisation de leurs entreprises, cette initiative vise à stimuler l’entrepreneuriat et à promouvoir la croissance économique locale.