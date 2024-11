Tchad : atelier de formation sur les principes relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme

Ce mardi 12 novembre 2024, le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits humains, organise un atelier de formation sur les principes directeurs des Nations-Unies, relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, à l'hôtel Radisson Blu de N’Djamena.



Durant trois jours de formation, 30 participants, auront à renforcer leurs capacités sur la question de responsabilité de l'État, et des entreprises nationales ou internationales, en matière des droits de l'homme. Le chef du bureau pays du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme, Félix Ahouansou, a indiqué que ces principes directeurs constituent le cadre faisant autorité en matière d'entreprises et droits de l'homme.



« Il est indéniable qu'au Tchad, les investissements contribuent à l'amélioration des conditions économiques et sociales de la population, cependant, cela doit se faire dans le respect des engagements internationaux, dans le domaine des droits de l'homme », a ajouté Félix Ahouansou.



Le directeur des Droits humains du ministère de la Justice, Mbaïndigra Ngarsedé Valery, représentant le secrétaire général, a quant à lui, rappelé que depuis son accession à la souveraineté internationale, le gouvernement de la République du Tchad a toujours œuvré sans relâche, en faveur de la protection de la promotion des droits de l'homme.



C'est pourquoi, la ratification des conventions, l'élaboration des rapports dus aux organes de traités, et les multiples communications dans le cadre des procédures spéciales du Conseil des Droits de l’homme, et de la Commission Africaine des Droits de l'Homme, sont une parfaite illustration, a-t-il conclu.



Il convient de rappeler que c'était lors du dialogue sur les plans d'actions nationaux, sur les entreprises et les droits de l'homme, dans la sous-région de l'Afrique centrale, tenu à Douala au Cameroun, du 22 au 23 juin 2023, que les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des institutions nationales des droits de l'homme, et les dix États membres de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC), se sont réunis, à l'effet de faire progresser la discussion multipartite sur l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des plans d'actions nationaux sur les entreprises et les droits de l'homme.



A l'issue de cet atelier, le Tchad disposera d'un document de base à l'élaboration de son plan d'actions national, relatif aux entreprises et les droits de l'homme