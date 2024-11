Tchad : atelier de mise en place du cadre de concentration communale à Moussoro

La Coordination provinciale des jeunes de Barh El Gazel a organisé ce 20 novembre 2024, un atelier de mise en place et de redynamisation du cadre de concertation communale (CCC), dans la salle de réunion de la commune de Moussoro.



L'objectif de cet atelier est de redynamiser le CCC et de promouvoir la concertation et le dialogue entre la commune et les citoyens locaux. C'était en présence du maire, des délégués et des représentants de la société civile, des représentants des jeunes et femmes.



Le CCC constitue un mécanisme de concertation approprié qui garantit l'implication des organisations de la société civile dans le développement local. Prenant la parole, le coordinateur de CPJ/BEG, Saleh Brahim Dicker a salué la présence de l'assistance et a rappelé que ce cadre est un espace d'échange pour le bon fonctionnement de la commune.



Dans son discours d'ouverture, le maire de la commune de Moussoro, Issa Abdramane Tchougouli a remercié la Coordination pour la tenue de cet atelier. Il a également fait une brève présentation du fonctionnement de la commune, et a conclu en exhortant tous les participants de bien suivre les modules dispensés.



Il est important de souligner que le cadre de concertation communal est le lieu de concertation de toutes les composantes de la population de la commune. Il est également l’instance de médiation en cas de conflit dans la commune. C'est dans le cadre du projet Citoyenneté Active et Gouvernance ouverte au Tchad, financé par Oxfam et mis en œuvre par l'ONG ACCORD et CPJ/BEG.