Tchad : atelier de recherche-action sur la transition politique organisé par le CRASH

Le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH) en partenariat avec United States Institute of Peace (USIP) a organisé du 15 au 16 avril 2024, au centre Beyadji un atelier d’échanges sur les résultats de la recherche-action sur la transition politique au Tchad. C’est à l’intention de quelques médias et des associations de la société civile de Sarh.



L’objectif de cet atelier est de partager des expériences en matière de développement de la recherche action par les médias et les organisations de la société civile et échanges sur les leçons tirées par ces derniers.



Selon le formateur, Dr Yamingué Bétinbaye par ailleurs directeur scientifique par intérim au CRASH, l'organisation d'un atelier de formation sur la recherche-action à l'intention des médias et des organisations de la société civile, dans un pays en transition est une démarche cruciale pour renforcer les capacités locales en matière d'analyse critique, de plaidoyer et de résolution de problèmes.



Il a ajouté que cet atelier pourrait inclure des sessions sur la méthodologie de la recherche-action, l'utilisation des données pour étayer les reportages et les campagnes de sensibilisation, ainsi que des études de cas pratiques adaptées à la réalité du Tchad.



En renforçant les compétences des médias et des organisations de la société civile, cet atelier peut contribuer à promouvoir la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne dans le processus de transition démocratique.