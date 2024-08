Tchad : atelier de validation de curricula pour lutter contre l'extrémisme violent à N’Djamena

Ce 27 août 2024, s'est tenu au Centre épiscopal de N’Djamena, un atelier de validation de curricula sur les questions de l'extrémisme violent, de radicalisation, de l'autonomisation, et de santé des femmes, ainsi que sur les violences basées sur les genres, à l'usage des Madarassa, des écoles confessionnelles, des chefs traditionnels et des leaders religieux.



Cet atelier organisé par le projet Koica, en collaboration avec l'UNFPA et TechniDev, a pour objectif de lutter contre l'extrémisme violent sous toutes ses formes. C'était en présence du représentant de l'UNFPA, des chefs traditionnels et les leaders religieux.



Le vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, Cheikh Abdoudaim Abdallah Ousmane, ainsi que le révérend Dr Djimalngar Madjibeyea, ont pris la parole pour saluer les efforts du gouvernement, des partenaires et en particulier de TechniDev.



Ils ont souligné l'importance de la question de l'extrémisme violent pour la paix et le vivre ensemble, et ont encouragé les participants à examiner le document avec attention, afin de le rendre accessible aux écoles, leaders religieux et traditionnels.



Dans son discours d'ouverture, le représentant de l'UNFPA, Dr Adam Mbodou a souligné l'importance accordée aux leaders religieux et traditionnels par l'UNFPA, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, et l'amélioration de la vie de la population.



Il a rappelé que le monde est confronté à la question de l'extrémisme violent, et que le Tchad en a payé le prix. Dr Adam Mbodou a souligné l'importance de diffuser ce document dans les écoles pour lutter contre l'extrémisme violent, en commençant par la formation des élèves. Il a encouragé les participants à examiner le document en respectant les traditions et coutumes.