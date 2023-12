Tchad : atelier de validation du plan de lutte contre les violences basées sur le genre

Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et la Solidarité nationale en partenariat avec l’UNFPA, le Fonds de Nations Unies pour la population, a organisé ce jeudi 28 décembre à Ndjamena, un atelier de validation du plan quinquennal de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBVG).



Dans son discours de lancement, la représentante de l'UNFPA, par ailleurs coordonnatrice des violences basées sur le genre, Mme Muriel Kobena, a déclaré que la problématique de la violence basée sur le genre au Tchad demeure l'un des plus grands défis de protection auxquels les individus, les femmes et les communautés sont confrontées.



Elle a indiqué que la question de la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre sont des questions fondamentales, vitales, humanitaires, et de développement. Selon la représentante, la réponse aux violences basées sur le genre nécessite une coordination entre tous les acteurs impliqués dans les activités de prévention, pour trouver des réponses aux VBG, afin de répondre efficacement aux besoins des survivants, et assurer que les mécanismes de prévention et de prise en charge sont opérationnels et fonctionnels.



Muriel Kobena, a déclaré ensuit que le Tchad a élaboré en 2011, sa stratégie nationale de lutte contre les VBG, et cette stratégie a été révisée en 2022. Elle a affirmé que la stratégie nationale de lutte contre les VBG est un plan d'action de lutte contre toute forme de violence.



Elle a ajouté que ce plan viendra renforcer les avancées considérables déjà observés au Tchad en matière de promotion de l'égalité, et l'équité de genre, ainsi que de promotion des droits des femmes dans tous les domaines de développement.



Dans discours d’ouverture, la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Apolline Moudelbaye, a souligné que la lutte contre les violations des droits humains est érigée en grande cause internationale, et elle est en droite ligne du gouvernement du Tchad qui a réalisé des grandes avancées sur les plans juridique, stratégique opérationnelle et structurelle.



La représentant de ministre a déclaré que la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBG), élaborée en 2011, a été révisée en 2022 en vue de prendre en compte les questions émergentes et d'actualiser les données.



Elle a ainsi noté que dans la mise en œuvre efficace et efficiente de SNVBG, un plan d'action quinquennal permettant de fédérer les interventions des différents acteurs sous le leadership du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, a été élaboré.



Par ailleurs, elle a ajouté que ce plan constitue un outil pour la réalisation de l’équité et l'égalité entre les femmes et les hommes, et par ailleurs, un gage de respect des droits humains.



Enfin, la secrétaire générale a rappelé que, à l'échelle mondiale le développement durable ne peut être réalisé sans l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes et la promotion réelle des droits humains. Elle a exhorté les participants d'être ouverts et participatifs pour mieux apporter leurs contributions pendant cet atelier de deux jours.