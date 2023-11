Tchad : atelier de validation du projet d’appui à la gouvernance communale à Mongo

La commune urbaine de Mongo a accueilli un atelier de validation concernant le Projet d'Appui à la Gouvernance phase 2 (PAG II), le 23 novembre 2023.



L'événement, qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet, a été présidé par le maire de Mongo, Abdelmalik Abderamane Bechir, et a vu la participation des membres du projet, ainsi que du cadre de concertation communal. Ahmat Netcho, chef du projet PAG II, a présenté en détail les efforts déployés pour accompagner la commune de Mongo dans la réalisation de ses objectifs.



Il a souligné l'importance des études de faisabilité et de perception préalables, ainsi que la désignation d’un comité de suivi pour la phase opérationnelle du projet, qui vise à améliorer les services publics.



Le maire Abdelmalik Abderamane Bechir, exprimant sa satisfaction, a salué l'initiative et le soutien du projet dans l'implémentation des pratiques de bonne gouvernance au sein des huit communes pilotes concernées par le programme de développement.