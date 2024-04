Tchad : atelier de validation et d'adoption du plan de développement communal de la commune d'Ati

La commune d'Ati, à travers le projet de renforcement de la bonne gouvernance locale et des capacités d'offre des services sociaux de base aux population de la commune (PAGII), et financé par l'Union européenne, a initié un projet d'élaboration de son plan de développement communal (PDC), outil indispensable de planification et de mobilisation des ressources, pour le financement des besoins prioritaires des populations de ladite commune.



Cet atelier de deux jours, sous l'égide du COPIL, élargi au cadre de concertation, aux autorités de la commune, aux représentants des services techniques, tous les intervenants dans le développement économique et social de la commune, opérateurs économiques, ONG, Projets et programmes, les représentants des organisations des producteurs, ainsi que les représentants de l'État, à travers les structures déconcentrées, a pour objectif d'améliorer et de valider techniquement le fond et le forme du document du plan de développement communal qui ressort du processus d'approche méthodologique, proposé par l'équipe des consultants.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaidallah, soucieux du développement de la commune, sollicite une mobilisation massive, pour porter avec le conseil communal ce plan quinquennat, qui est noble, ambitieux, de nouvelle génération et de haute facture.



Le maire demande à tous les acteurs de s'approcher ce plan, afin d'œuvrer pour sa mise en œuvre effective, et de veiller à sa réussite dans tous les secteurs producteurs de richesses.



Dans son mot introductif, le chef de projet PAGII, Habib Adoum a souligné que c'est pour la première fois dans l'histoire de la ville d'Ati, que se tient aujourd'hui l'atelier technique relatif à la validation et à l'adoption de PDC, depuis la création de municipalité.



C'est pourquoi il demande à toutes les forces vives de la commune de booster ensemble le développement des cinq années à venir, et d'amener ce projet proposé par l'équipe de consultants, afin de le corriger et de prendre en compte les enjeux et défis non prévus dans le PDC.



Pour sa part, le chef de division de la planification provincial du ministère en charge du Plan, Abderaman Diar Nassour, a souligné que le gouvernement, à travers le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale, et le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, en collaboration avec les partenaires cherchent à doter toutes les communes de cet instrument, pour amorcer le développement socio-économique du pays, et de lutter contre la pauvreté.



Lançant les travaux, le préfet du département du Batha Ouest, Mahamat Saleh Adoum Saleh demande aux participants de contribuer activement aux travaux de l'atelier de validation du PDC de la commune, en menant une réflexion pertinente et profonde.



Il s’agit d’apporter des contributions, des critiques, des propositions et des recommandations pour permettre de produire un document de qualité, hautement compétitif et capable d'attirer un financement important, pour le développement harmonieux et durable de la commune d'Ati.