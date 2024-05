Tchad : atelier de validation sur les tarifications des droits et taxes indirectes à Sarh

La commune de la ville de Sarh a organisé du 15 au 16 mai 2024 un l’atelier de validation de nouvelles tarifications des droits et taxes indirectes pour la commune de Sarh.



Organisé à l’intention des différentes couches socioprofessionnelles de la ville de Sarh, cet atelier a regroupé plus de 150 participants venus des six arrondissements municipaux de la ville de Sarh.



Durant deux jours, les participants ont planché sur certains maux qui minent le développement socioéconomique de la commune de Sarh. Il s’agit entre autres, des grognes du personnel par rapport aux arrières de salaires cumulés sur plusieurs mois, les vives réactions des populations par rapport aux insuffisances des services rendus par les services de la commune.



Il y a également l’insalubrité de la ville dans tous les secteurs, l’inertie de la commune face aux problèmes socioéconomique de base vécus par les différentes couches des populations, l’oisiveté croissante des jeunes filles et garçons dans les arrondissements de la ville et la consommation abusive de l’alcool et autres stupéfiants par les jeunes garçons et filles etc…



Face à ces multiples problèmes, les participants ont adressé des recommandations à l’endroit des autorités administratives, communales, au personnel de la commune de Sarh et aux opérateurs économiques.



On peut retenir comme recommandations : la mise en application de la qualification du personnel de la commune a poste ; tous les personnels détachés des autres services de l’Etat vers la commune de Sarh doivent regagner leur poste ; lutter contre la consommation des boisons frelatés ; les délégués chefs d’arrondissements et chefs de quartiers doivent être rémunérés sur la base des recettes réalisées sur leur territoire mensuellement selon la base de 5 pour cent ; former les agents de la police municipale de la ville de Sarh.



Très ému de ces assises, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, a félicité les participants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, tout en sortant des recommandations pertinentes qu’il transmettra à qui de droit.



Abderamane Ahmat Bargou a notifié que les performances des collectivités territoriales décentralisées qui sont en adéquation avec les besoins de nos populations, en matière de développement, préoccupent à plus d’un titre les autorités locales en charge de la question.



Il n’a pas manqué de souligner que la commune de Sarh traverse déjà depuis belle lurette des moments très difficiles, avec une dette de plus d’un milliard de FCFA. Pour surmonter ces difficultés, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, demande aux uns et aux autres d’être soudés pour la bonne marche de la commune.



« La commune de Sarh par essence offre des services et des biens pour l’épanouissement, le bien-être et le divertissement des populations vivant sur son territoire, à travers ses services communaux. Pour bien mener ces activités, les services communaux doivent être à la hauteur de leurs prestations en qualité et en quantité », a conclu le gouverneur du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou



Il faut noter qu’au cours de ces assises, les participants se sont accordés à valider certaines nouvelles tarifications.