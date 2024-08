Tchad : atelier sur les textes et le paquet minimum des activités en milieu carcéral à Moussoro

Le Comité paritaire de suivi des activités de la santé pénitentiaire (COPSAP) a organisé ce 1er août 2024, un atelier de vulgarisation des textes et du paquet minimum des activités adaptées en milieu carcéral.



C'était en présence du préfet de Barh El Gazel Sud, représentant le gouverneur de la province, et des autorités judiciaires, sanitaires et du personnel du CICR. L'objectif est de mettre en œuvre les textes relatifs à la santé en milieu carcéral, sur toute l'étendue du territoire.



C’est dans le souci d'améliorer les conditions sanitaires des détenus, que cet atelier est organisé. Le délégué provincial de la Santé publique, Dr Youssouf Saleh Mahamat, a remercié l'assistance avant de souligner que cet atelier de vulgarisation des textes vient à point nommé.



Le représentant du Comité international de la Croix Rouge, Dr Samir Harrath, chargé du programme de santé, a indiqué que les efforts, de part et d'autres, sont consentis par les autorités en charge des personnes détenues. « Je suis fier de la qualité de collaboration avec le gouvernement au niveau provincial que régional.



L'atelier permet la mise en œuvre de l'arrêté interministériel », a-t-il souligné. Le directeur adjoint des établissements pénitentiaires, Brahim Abdoulaye Brahim, a remercié le gouvernement et les partenaires dans le domaine de prise en charge des détenus. En effet, les maisons d'arrêt font face aux problèmes d'accès aux soins, l'absence de personnel soignant, d’une infirmerie, dans lesdites maisons d'arrêt.



Le préfet du Barh El Gazel Sud, Ali Youssouf Kellah, représentant le gouverneur de la province, lors de son discours de lancement, a indiqué que la santé de personnes placées en détention est l'une des préoccupations du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno.



L’atelier a été organisé par le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, et avec l'appui des partenaires techniques.



« L'accès aux soins fait partie des droits fondamentaux de l'homme, malgré la privation de leurs libertés, leur droit à la santé reste intouchable », a déclaré le représentant du gouverneur.