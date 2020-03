Tchad : attaque contre un village au Sila, six morts

Des individus armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de jeudi, le village Kolkobod, une localité située à 36 km à l'Est de Goz Beida, dans le département d'addé, précisément dans la commune de Modeina.



L'attaque a eu lieu vers 21 heures au centre du village.



Six personnes ont été tuées.



"Cinq des personnes tuées sont de l'ethnie Dadjo et l'une est du Ouaddaï", indique une source sécuritaire.



Les forces de l'ordre, avec l'appui de trois chefs de canton, sont mobilisées pour rechercher les auteurs de ce drame.