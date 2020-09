Tchad : attaque de Boko Haram à Koulfoua, le CEMGA s'est rendu sur les lieux

L'île de Koulfoua, située dans la province du Lac, à proximité de la frontière avec le Cameroun, a été attaquée jeudi par des éléments de Boko Haram qui s'en sont pris à des Ferricks pour subtiliser les biens des civils.



Les forces de défense et de sécurité ont riposté à l'attaque et ont récupéré huit pirogues appartenant à des civils.



Une délégation composée du chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkérim Daoud, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mahamat Souleymane et du Commandant de la Force multinationale mixte Bakhit Diguim s'est rendue vendredi à Koulfoua à bord d'un hélicoptère militaire.



Le général de corps d'armée Abakar Abdelkérim Daoud a longuement échangé avec les différents chefs militaires au cours d'une réunion. Il a donné des orientations pour renforcer la protection des civils et la sécurité dans la zone.