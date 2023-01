Tchad : attaque et vol d'un véhicule de l'UNICEF entre Bokoro et Bitkine, les employés indemnes

Ce vendredi 20 janvier, un véhicule appartenant à l'UNICEF a été attaqué et volé alors qu'il se trouvait sur la route entre Bokoro et Bitkine, dans la région située entre la province du Hajer-lamis et celle du Guera. Selon une déclaration publiée sur la page Facebook de l'UNICEF, les employés qui se trouvaient à bord du véhicule lors de l'incident sont sains et saufs.



Bien que les détails de l'attaque ne soient pas encore connus, cet incident est très préoccupant. L'UNICEF joue un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie des enfants dans le pays et cette attaque peut freiner les activités de l'organisation dans la zone.