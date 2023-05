Tchad : attaque meurtrière dans un village, 10 morts dont 4 enfants

Dans les premières heures du 17 mai, des individus armés ont lancé une attaque contre les habitants du village de Makade, situé dans le canton d'Andoum, sous-préfecture de Laramanaye. Le bilan de cette attaque est tragique, avec 10 morts et 13 blessés évacués à l'hôpital d'Andoum. Parmi les victimes, on dénombre 4 enfants, dont un bébé de moins de 2 ans. Les corps des victimes ont été déposés par la population devant la résidence du Chef de Canton.



Le sous-préfet de Laramanaye et ses collaborateurs ont été alertés et se sont rendus sur les lieux. Les forces de défense ont été dépêchées immédiatement par l'autorité locale. Jusqu'à présent, les corps des victimes restent exposés devant la résidence du chef de canton.



Les habitants du village de Makade, ainsi que des villages environnants, se sont organisés et sont à la poursuite des criminels.