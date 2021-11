Tchad : attaque terroriste contre l’armée à Bibi, au Lac

Le gouverneur de la province du lac Adoum Moustapha Brahimi se trouve ce matin à Bibi, une localité située à 20 km de Baga sola. Dans cette localité attaquée par Boko haram hier nuit, le gouverneur est venu galvaniser les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain.



Informé de l’attaque des positions des vaillantes forces armées tchadiennes en opération dans le Lac, plus particulièrement à Bibi dans la sous préfecture de Kangalam, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, est sur le terrain quelques heures seulement après cette attaque djihadistes.



Le représentant du chef de l'Etat dans la province est venu galvaniser les troupes pour leur promptitude et vigilance qui leur a permis de repousser les forces du mal. Il a convoqué une réunion de sécurité.



Détails à suivre.