Tchad : attente des résultats du baccalauréat, entre impatience et crainte des candidats

Le baccalauréat est un examen national qui sanctionne la fin des études secondaires. Il se compose de plusieurs épreuves écrites qui permettent d'évaluer les connaissances et compétences acquises par les élèves, durant leur scolarité.



Débuté le 24 juin dernier, l'examen du baccalauréat s'est achevé en date du 29 juin dans un climat très convivial. Impatients et anxieux sont ces candidats qui attendent la proclamation des résultats du baccalauréat.



Certains candidats ayant très bien travaillé durant cette composition, très confiant en eux-mêmes, sont pressés d'obtenir leur résultat. Alors que d'autres candidats redoutent, voire craignent, ces résultats avec différents prétextes. Un candidat en série A4 a affirmé que, « lors de l'examen du baccalauréat, les sujets étaient abordables pour moi. Je suis très fier de mon travail et je suis persuadé que je vais réussir cet examen avec brio ».



Contrairement à son collègue Hamza Zakaria de la série D, qui a avoué que, « j'avais la certitude de décrocher mon baccalauréat cette année. Hélas ! La composition ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. Je ne me suis pas autant préparé à ces différentes épreuves. Toutefois, je croise les doigts ».



« Dans toute partie, tout le monde ne peut pas être gagnant », dit-on. Toutefois, il faut que les équipes pédagogiques et les autorités mettent tout en œuvre pour que le processus de ces résultats se déroule dans les meilleures conditions, avec des mesures de sécurité et de soutien adaptés. Chaque candidat est unique et a ses propres forces.



Les résultats ne définissent pas leur valeur en tant qu'individu. Quels que soient les résultats, ils ouvriront de nouvelles portes et opportunités pour l'avenir des candidats. Il est de notre devoir d'encourager et de soutenir les candidats durant cette période délicate.



En effet, il faut leur montrer que notre soutien peut beaucoup les aider à traverser ces moments avec sérénité.