Tchad : attention aux maladies liées à l'hygiène des légumes et feuilles en saison des pluies

Pendant la saison des pluies, les feuilles humides constituent des milieux de culture favorables pour les bactéries, responsables de plusieurs maladies, notamment la fièvre typhoïde.



Si ces feuilles sont utilisées pour la cuisine ou la consommation, elles peuvent transmettre des infections liées à cette maladie. Au Tchad, de nombreuses femmes préparent des sauces à base de feuilles, notamment de gombo, de manioc, d'oseille, etc., qui sont devenues nos plats préférés.



Durant la saison pluvieuse, les légumes et les feuilles sont vendus à des prix très abordables au marché, ce qui incite les femmes à les préparer quotidiennement, sans accorder une attention suffisante à leur hygiène. Cette négligence peut entraîner des risques graves, comme la fièvre typhoïde, pour elles, leurs enfants et leurs maris.



La fièvre typhoïde est une maladie grave causée par l'ingestion de nourriture ou d'eau contaminée par les bactéries Salmonella Typhi. Les symptômes incluent de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des diarrhées.



Pour réduire les risques de transmission, il est important de bien laver et assainir les feuilles utilisées pendant la saison des pluies, par exemple en les faisant tremper dans une solution d'eau de javel diluée. Une bonne hygiène et de bonnes pratiques de préparation des aliments sont essentielles pour prévenir la fièvre typhoïde, en particulier durant la saison des pluies, où les risques de contamination sont plus élevés.



Une attention particulière doit être accordée à l'utilisation des feuilles pendant la saison des pluies, afin de prévenir la transmission de la fièvre typhoïde. Des mesures d'hygiène et de salubrité adéquates sont cruciales.