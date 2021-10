Tchad : attention, vos smartphones Android ne sont plus traçables !

Vos téléphones android et ordinateurs volés ne sont pas traçables pourvu qu'ils soient apportés au marché de Dembé. Les codes sont systématiquement modifiés.



Dissimulé dans l'obscurité derrière son étable, un quarantenaire paraît concentré sur un ordinateur portable qu'il bricole incessamment. Aux encoignures de l'atelier à Dembé, c'est un véritable bric-à-brac d'ordinateurs, d'unités centrales, de téléphones portables, d'écrans téléviseurs, de ventilateurs. Cet homme n'est pas qu'un réparateur. Il modifie aussi les codes de téléphone. Un "complice" à lui, notre guide, nous a conduit à son atelier. Il s'adresse à lui dans un parler quelque peu mystérieux. Le réparateur diligente illico une enquête "Où a-t-il trouvé le téléphone ? N'est-il pas un agent de renseignement ? Le connait-tu très bien ?", une avalanche de questions posées à notre égard dans un "jargon du marché de Dembé".



Les réponses de l'intermédiaire semblent convaincantes. Marché conclu, le réparateur réclame 5000 Francs pour modifier le code d'un Android. Il sollicite un autre téléphone usé dont il se servira du code pour remplacer celui de l'Android. Le même intermédiaire nous conduit un peu plus loin à Dubai (marché noir de téléphone). Ici, c'est de la vente de téléphones (le plus souvent dérobés ou arrachés aux passants imprudents), de l'escroquerie et surtout une spécialisation dans la modification des codes des Android, du flashage des ordinateurs. Les doigts pressent simultanément les boutons et le téléphone est immédiatement réinitialisé. Les ordinateurs portables, emportés au fond de l'atelier de réparation, ressortent sans mot de passe. Le nouvel "utilisateur-propriétaire" choisit un mot de passe ou schéma à sa convenance.



Un jour pour le propriétaire



"Si l'androïd est de marque Samsung, le code initial revient après 3 mois. Par contre si c'est Techno ou Itel, il est changé à jamais", explique le guide. Samsung a alors causé de grands ennuis à un "modificateur" de codes. En effet, un filou a dérobé un téléphone Samsung et un ordinateur portable. Le code du téléphone modifié, est redevenu valide quelques mois plus tard. La coordination de la police judiciaire a tracé le téléphone. Le propriétaire, cadre d'une ONG, "a argué" une multitude de projets et autres documents importants dans l'ordinateur et dans le téléphone. Le receleur arrêté, c'est la quasi-totalité des modificateurs qui est ratissé. Certains ayant âprement "négocié" ont déboursé jusqu'à 600.000 Francs CFA pour recouvrer la liberté. D'autres ont croupi quelques mois dans les geôles.