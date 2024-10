Tchad : au Barh El Gazel, alerte sur la baisse de fréquentation des écoles par les enfants

La délégation provinciale de l'Education nationale et de la Promotion civique de Barh El Gazel a organisé ce 24 octobre 2024, une cérémonie de présentation des statistiques sur le système éducatif de la province.



L'objectif est de rappeler le rôle et la responsabilité des chefs de canton, les Associations de parents d'élèves (APE), l’Association des mères éducatrices (AME), et le Syndicat des enseignants du Tchad (SET), section de Moussoro.



C'était en présence du gouverneur, des préfets, délégués provinciaux, chefs de cantons, de la société civile, des différentes associations de jeunes et des femmes.



L'éducation est l'affaire de tous. C'est dans ce contexte que le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique, Abakar Moussa Zene, a présenté l'aperçu du système éducatif de Barh El Gazel, en mettant en avant les différentes écoles de quatre départements, l'effectif des enseignants, des élèves et l'état de dégradation de bâtiments des établissements ruraux de sa circonscription.



Il appelle ainsi tout le monde de s'impliquer davantage pour rehausser la fréquentation des écoles. Le gouverneur de la province du Barh El Gazel Faitchou Étienne a mis l'accent sur la responsabilité de chef de canton, car les chefs de canton sont les premiers responsables de l'éducation rurale. « Les bureaux de l’APE ne jouent pas pleinement leur rôle, ils doivent être restructurés », a-t-il martelé.



Le gouverneur a souligné également que pour maintenir les filles à l'école, le mariage précoce ou forcé doit être banni. Faitchou Étienne a fait un plaidoyer aux ONG internationales et nationales, œuvrant dans la province, afin d'encourager les élèves, surtout les filles, d'aller à l'école et terminer les études.



Il est important de souligner que la cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction, dans laquelle tous les acteurs se sont mis d'accord sur les efforts à fournir, pour rehausser les pourcentages de fréquentation des établissements scolaires.