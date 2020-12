Tchad : au Barh El Gazel, l'ONG Sahkal au devant de la lutte contre la désertification

Dans ces activités, l'ONG a réalisé plus de 8114 forages permettant à 612 ménages d'avoir accès à l'eau potable. Aussi, 3000 plantes fruitières ont été remises aux autorités locales de Barh El Gazel.



L'ONG ne s'arrête pas là. Elle a construit des écoles dans quatre villages et multiplie les opérations de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement.



Sahkal s'est donnée comme mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des actions de développement durable et de résilience, indique Brahim Ousmane.