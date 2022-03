Tchad : au Batha, 150 demandeurs d'emploi formés en création de microentreprise

Cette toute première formation qui durera 10 jours est initié par le bureau pour la promotion d'emploi d'Ati au profit de 150 demandeurs d'emploi.



Pour le chef bureau sortant de l'ONAPE d'Ati, Djikoloum Frédéric, depuis longtemps, les demandeurs d'emploi de la province du Batha attendent cette formation pour outiller du technique d'élaboration et de gestion de microentreprise.



La représentante du directeur général de l'ONAPE, Mme Konguila Makaye a laissé entendre que l'objectif du programme d'auto-emploi est l'insertion des jeunes dans la vie active. Ouvrant cette session de formation, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon a salué cette belle initiative de l’ONAPE qui accompagne la jeunesse du Batha, « fer de lance de la province qui a surtout la motivation et la volonté de participer activement au développement durable du Batha ».



Le gouverneur a demandé aux jeunes bénéficiaires de cette formation de monter des projets économiques, sociales, porteurs, afin de répondre à cet épineux problème de chômage des jeunes.



Aux formateurs, le gouverneur les exhorte à partager leurs compétences et leurs expériences, pour mener à bien cette formation au bénéfice de la jeunesse du Batha.