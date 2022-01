Tchad : au Batha, "Halata Alssalam" se mobilise contre la violence en milieu scolaire

À l'issue de cette campagne de sensibilisation, le président de l'Association Alhadj Attahir Abbas a souligné que le phénomène de la violence en milieu scolaire inquiète de plus en plus la communauté éducative dans différentes villes du pays. Ce phénomène commence aussi à prendre de l’ampleur dans la province, ces derniers temps.



Alhadj Attahir Abbas indique que l’école est un lieu d’apprentissage, de brassage et du savoir où l’élève s’instruit et développe ses talents. Ce dernier est appelé à communiquer, à échanger les idées, se socialiser avec ses condisciples et cultiver l’esprit de paix et de vivre ensemble et non le contraire.



Il appelle les élèves à prendre conscience de la violence au sein des établissements afin de garantir leur avenir, étant donné que ce sont eux les futurs cadres du pays et la clé du développement. Ils ne doivent pas avoir l’idée de regroupement ethnique, tribal ou familial en milieu scolaire mais doivent par contre cultiver l’idée du vivre ensemble et se sentir proche l’un de l’autre. Pour une meilleure éducation, le respect mutuel entre élèves et enseignants est vivement souhaité, ajoute-t-il.