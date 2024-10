Tchad : au Batha, atelier de restitution du projet sur les conflits fonciers et l'accès à la terre

Dans le cadre du projet « renforcement des capacités des organisations locales à la prévention des conflits fonciers et la promotion des droits de tous à l'accès à la terre », le consortium des ONG ODIL/ATHAS/ACAT-Tchad et Condirect a organisé ce 31 octobre 2024, dans la salle polyvalente du lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati, un atelier de restitution dudit projet.



Cet atelier est présidé par le secrétaire général de la province.



Prenant la parole, Tapmi Aron Inbo, chargé de communication, par ailleurs chef de mission, a rappelé l'objectif global recherché par l'Union européenne, à travers l'Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme (IEDDH), qui est de contribuer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de faire du Tchad un Etat de droit, respectueux des valeurs universelles garantissant la dignité humaine et la vie.



Au cours d'une projection de ses activités menées dans la zone du projet qui couvre quatre provinces, le chargé de suivi-évaluation, Benoudji Absolom, a fait la présentation des activités du projet qui vise à contribuer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de faire du Tchad un Etat de droit, respectueux des valeurs universelles, garantissant la dignité humaine et la vie.



Il a demandé aux participants de connaître l'impact que ce projet a eu sur le public cible, durant l'exécution de ce projet. Et puis, quel avenir à envisager pour que le projet bénéficie à la population cible, et quelles sont les retombées sur les actions du projet dans la province du Batha ?