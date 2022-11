Tchad : au Batha, des enseignants du primaire honorés pour leurs bonnes pratiques pédagogiques

Le Programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad (ProQEB) a remis le 4 novembre des prix d'encouragement aux enseignants ayant fait preuve des bonnes pratiques pédagogiques dans la province du Batha. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province, Djimta Ben-Degon.



Au total, 20 enseignants des écoles primaires de différentes localités de la province ont été primés par le ProQEB dans le cadre de la 29ème Journée mondiale de l'enseignant.



Pour commémorer en différé cette journée, le ProQEB a choisi comme slogans : « construisons un monde meilleur avec la collection Enseigner et Apprendre pour la vie » et « je m'engage pour la qualité de l'éducation de base au Tchad ».



À travers ces slogans, le ProQEB a bien voulu encourager les acteurs de l'éducation à réfléchir sur la place de l'enseignant en tant que vecteur des valeurs societales et donc du changement qualitatif des mentalités et des comportements dans le sens de la transformation socio-économique du pays.



Dans son mot introcdutif, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique, Yakhoub Ibrahim, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations.



Pour le chef d'antenne du ProQEB, Mahamat Tahir Brème, le projet qui est un leader de la qualité de l’éducation de base au Tchad apporte des appuis indéfectibles au système éducatif tchadien : l'appui aux écoles et aux alternatives éducatives, le renforcement des acteurs en charge de l'éducation et le pilotage du système et cadre institutionnel.



Parmi les acteurs engagés, l’ONG Enfants du Monde fait de la qualité des enseignements/apprentissages l'une de ses préoccupations majeures. Ainsi, elle a toujours œuvré et contribué pour la qualité de l'éducation de base pour tous les enfants tchadiens.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a souligné que cette activité entre en droite ligne de la politique générale du gouvernement de transition.



Le gouverneur a remercié les partenaires du projet pour leurs appuis.



La cérémonie a pris fin avec la remise des prix et attestations.